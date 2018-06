Dit is Zsa Zsa, de lelijkste hond ter wereld

Duitse fietsen­dief gaat boom te lijf om slag te slaan

22 juni Voor wie zijn prijzige tweewieler wel eens op straat achterlaat, is investeren in een degelijk slot geen overbodige luxe. Fietsendieven lopen bij het zien van een beetje kettingslot snel door. Waar je het ijzeren ros aan vastmaakt, is ook van groot belang. Soms maakt het echter niet uit waar je je fiets aan verankert, zo ondervond Julien Witte uit het Duitse Kassel.