Donderdag Valentijnsdag: zeg het met een... kakkerlak!

video Toiletlek op ISS: astronau­ten geconfron­teerd met liters spuitend water

7 februari Een lekkende wc aan boord van het internationaal ruimtestation ISS. Dan kan je niet even een loodgieter inschakelen. De astronauten in het ISS moesten daarom afgelopen week zelf de mouwen opstropen toen het installeren van een nieuw onderdeeltje fout ging en er bijna 10 liter water in het rond spoot. En dat terwijl water in het ruimteschip uiterst kostbaar is.