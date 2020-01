Dood ‘varken’ uit helikopter gegooid in zwembad schatrijke zakenman: ‘Walgelijke grap’

De schatrijke Argentijnse zakenman Federico Alvarez Castillo (59) is internationaal onder vuur komen te liggen omdat hij bij wijze van geintje een dood ‘varken’ uit een helikopter in zijn privézwembad zou hebben laten gooien. Het schokkende incident, waarbij het dier met een gigantische plons in het water belandt, werd gefilmd. De beelden hebben wereldwijd tot grote verontwaardiging geleid. Castillo ontkent elke betrokkenheid.

Volgens Argentijnse media gaat het om een ‘wrede publiciteitsstunt’ van Castillo die eigenaar is van kledingmerk Etiqueta Negra (Black Label). De man, getrouwd met model Lara Bernasconi (40), houdt er een superdeluxe levensstijl op na met kostbare sportwagens en dure tripjes. Het stel heeft twee jonge kinderen en meerdere huizen zoals een riant optrekje in de republiek Uruguay ten oosten van Argentinië. En daar werd het beest naar beneden gegooid.

Castillo is zich van geen kwaad bewust, zo schreef hij in een inmiddels verwijderd Instagrambericht. ‘De heftige video die in omloop is op sociale media toont een agressieve, vandalistische daad waarvan mijn familie en ik het slachtoffer zijn geworden’. De man stelt dat hij en zijn vrouw in het huis waren en daar werden opgeschrikt door een hard geluid in de tuin. ‘Toen we gingen kijken wat het was, zagen we de walgelijke actie die ons erg van streek maakte. Een erg zieke grap’. En: ‘We keuren dit af en proberen zo snel mogelijk te achterhalen wie hier verantwoordelijk voor is’.

Of het dier, voordat het naar beneden viel, al dood was is niet helemaal duidelijk. Als dat niet het geval was, is het vrijwel zeker door de enorme klap op het water gestorven. Opvallend genoeg meldde Castello's vrouw Lara Bernasconi op sociale media dat het niet om een varken ging maar om een schaap. In het viraal gaande, ietwat onscherpe filmpje is volgens velen toch echt een varken te zien. Bernasconi ontkent, net als haar man, iets met het incident te maken te hebben. ‘We weten van niets’, schrijft ze als iemand haar en haar man beschuldigt van ‘extreme dierenmishandeling’.

Of het echtpaar aangifte heeft gedaan bij de politie, is onbekend. Volgens Argentijnse media zouden Castello en Bernasconi er hoe dan ook werk van willen maken. In de video is overigens te zien dat de beelden zeer waarschijnlijk uit een huis zijn gefilmd. De zakenman benadrukt echter dat híj het filmpje niet heeft gemaakt.