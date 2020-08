Doodskist jaagt wandelaars in Middelbeerse bossen stuipen op het lijf

Rond acht uur deed de wandelende Marie-José van den Berg haar lugubere ontdekking in een bosrand nabij de Jachtlaan. ,,We schrokken behoorlijk. De invallende schemering droeg ook bij aan de unheimische sfeer. Ik geinde nog met mijn vriendin, die in de uitvaartzorg werkt: nou, jij kan ook niet loskomen van je werk hè?”

In de kist troffen ze alleen kleding aan. ,,Het was een grappig idee, dat er iemand hier naakt uit zijn kist zou zijn gestapt, met naturistencamping Zon en Leven vijftig meter verderop", vertelt Van den Berg. ,,Ik heb er niet wakker van gelegen. Maar vreemd was het wel, vandaar dat ik een foto op Facebook heb gezet."

Hanneke Colsters uit Middelbeers had de kist gisteren ook ontdekt. ,,Mijn vriendin was doodsbang en durfde er niet langs", vertelt ze.

Griezeltocht van Jong Nederland

Bij navraag blijkt er een link met een zomerkamp van Jong Nederland uit Cabauw. Leden verblijven in een blokhut van de Middelbeerse scouting. ,,We hadden een griezeltocht voor onze kinderen, met spinnen, een schandpaal en die doodskist”, zo vertelt groepsleider Michiel Spruit. ,,De kinderen vonden het niet zo eng, omdat ze voorbereid waren. We hebben er geen rekening mee gehouden dat dit ook een drukbezocht wandelgebied was. We hadden de posten niet dat half uurtje onbemand moeten laten.”

Colsters kan nu wel lachen om de macabere vondst. ,,Maar blijkbaar zijn er nogal wat mensen geschrokken. Als je van niets weet, zit je toch in een andere mindset dan als deelnemer aan zo'n tocht", concludeert ze.