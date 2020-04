Door coronacrisis ontslagen Australiër wint miljoenen

Mentor Evelien (34) fietst 200 km om al haar leerlingen te verrassen

13 april Wat doe je als mentor wanneer de school vanwege corona gesloten is, maar je jouw leerlingen toch graag een persoonlijk steuntje in de rug wilt geven? Docente Evelien Kooij (34) van de Vrijeschool in Zutphen in Gelderland liet er geen gras over groeien. Ze stapte op haar racefiets voor een rondje langs alle 21 mentorleerlingen. En die wonen nu niet bepaald bij elkaar in de buurt...