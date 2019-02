Duitse dog baart 19 puppy's: ‘Ze bleven maar komen’

Man verlost van twee kilo kiezels, flessendop­pen en munten in zijn maag

21 februari Artsen in een ziekenhuis in Zuid-Korea hebben ruim twee kilo kiezelstenen, flessendoppen en munten uit de maag van een 54-jarige man verwijderd die al geruime tijd klaagde over chronische buikpijn. De specialist die de operatie uitvoerde heeft zijn opmerkelijke vondst vandaag gepubliceerd in het gezaghebbende American Journal of Medical Case Reports.