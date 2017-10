Experts luiden alarmklok rond 'afschuwelijke' fokpraktijken bij paarden

Fotoshop

Volgens Adele Waters, de redacteur van Veterinary Record, beschouwde elke professionele dierenarts die ze de beelden had laten zien deze als schokkend. ,,Mijn eerste gedachten waren: is dit gefotoshopt? Veel dierenartsen die gespecialiseerd zijn in paarden hadden dezelfde reactie. Maar de waarheid is dat dit een echt paard is en dat het is gefokt voor een bepaalde markt waarin het wenselijk is dat het bepaalde karakteristieken heeft. Waar eindigt dit? Is het echt zo erg dat een paard eruitziet als een paard en niet als een stripfiguur?''