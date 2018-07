'Faceliftfreak' Rodrigo baalt van laten verwijderen vier zwevende ribben

Mediapersoonlijkheid Rodrigo Alves liet al eerder weten dat de ingrijpende, 31.500 euro kosten operatie hem weliswaar beter looks gaf, maar dat de napijn bijna niet te doen is. ,,Gelukkig kan ik ermee leven'', aldus 'Ken' die momenteel geniet van het jetsetleven in de Spaanse kustplaats Marbella. Daar loopt hij bijna vierentwintig uur rond met het voor hem op maat gemaakt corset. Ook in het zwembad gaat het ding niet af, zo blijkt uit veelzeggende foto's die Alves op Instagram zette.



Volgens de Braziliaan is hij zeer waarschijnlijk de enige man ter wereld die uit cosmetisch oogpunt zijn tiende en elfde zwevende ribben liet weghalen. Hij liep al jaren rond met het plan, maar kon geen arts vinden die hem wilde helpen. ,,Uiteindelijk vond ik na lang zoeken drie chirurgen die het wilden doen: twee in Europa en één in Amerika. De artsen hebben met uitvoerig onderzocht en röntgenfoto's gemaakt. Daaruit bleek dat het kon'', aldus Alves die uiteindelijk onder het mes ging bij dokter Michal Kobeng die een privékliniek runt in Beverly Hills: een stad in Californië waar een groot aantal pop- en filmsterren woont. ,,Hij heeft de ribben - die geen duidelijke functie hebben - niet te dicht bij de ruggengraat en via mijn rug afgezaagd om elk risico uit te sluiten.''