Geen bekeuring, wel bewondering: Canadese agente zet Batmobile aan de kant

Hij is een bekende in zijn buurt, de Canadese Batman die in het echt Stephen Lawrence heet. Toen hij in zijn Batmobile-replica naar huis reed na een autoshow, werd hij door een politieagente aan de kant gezet. Niet omdat hij een overtreding had begaan, ze wilde slechts met hem op de foto.

Lawrence was onderweg naar huis van een autoshow en trok veel bekijks op de weg. ,,Ik probeer dit te vermijden, want het is niet alleen illegaal, het is ook onveilig”, vertelde hij aan de Canadese openbare omroep CBC. Bang dat de andere bestuurders te erg afgeleid zouden zijn en zo ongevallen zouden veroorzaken, hield Lawrence de eerste politieagent tegen die hij zag en vroeg om een politie-escorte.

“Toen ik naast haar stopte, was het eerste dat ze zei ‘wow’", zegt Lawrence. ,,Ik reed voor haar en ze had de gewone escortelichten aan. Maar toen merkte ik dat de lichten feller werden". Bang dat hij een overtreding had begaan, zette Lawrence zijn Batmobile aan de kant en vroeg hij aan de agente of alles OK was. ,,Ze vroeg stilletjes om een foto”, aldus de parttime Batman.

Onderstaande beelden van de dramatische manier waarop hij uit de Batmobile springt, nadat hij aan de kant werd gezet, werden gedeeld op Reddit.

De politie van Ontario bevestigt het verhaal en voegt eraan toe dat de agente aanvankelijk de nummerplaat van de Batmobile niet kon zien. Eens de wagen aan de kant stond, zag ze dat er 'DRKNIGHT' op het kenteken stond. ,,Ze hadden gewoon een fijne conversatie en ze nam een foto met hem”, aldus een woordvoerder. ,,Er waren geen klachten over zijn rijgedrag." De agente was blijkbaar nieuw in de regio en niet bekend met de Batmobile.

Batmobile

Lawrence kocht de Batmobile in 2014 van iemand die een Chevrolet Caprice ombouwde naar een kopie van de Batmobile die werd gebruikt in de Batmanfilm uit 1989. Als de ‘Brampton Batman’ neemt hij deel aan liefdadigsheidsevenementen uit de buurt en hij geniet ervan om als superheld deel uit te maken van de gemeenschap. Hij gaat altijd gekleed als Batman en is op die manier onherkenbaar.

,,Het was mijn levenslange droom om een Batmobile te bezitten en ik wilde niet om de zoveel tijd aan de kant gezet worden omdat iemand wil weten wie ermee rijdt. Je kent nu misschien mijn naam, maar ik ben net als Bruce Wayne. Ik kan voor je neus staan en je zou het niet weten – dat maakt het zo tof", vertelt hij.

Na de selfie gingen Lawrence en de agente elk hun eigen weg.