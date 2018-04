Geknipt en geschoren: 'Ongrijpbare' Japanse kappersdief na 23 dagen gepakt

Vrouw in winkel betrapt met 9 kilo chocolade­re­pen onder haar rokken

26 april De politie van de Duitse stad Braunschweig heeft een 35-jarige vrouw gearresteerd die maar liefst 9 kilo chocoladerepen had gestolen in een supermarkt. De vrouw bleek in totaal 50 pakjes van het snoepgoed onder meerdere lagen rokken te hebben verstopt.