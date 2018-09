Halloweenchallenge: 30 uur voor lijk liggen in een echte doodskist

In de weken voor de griezelnacht worden huizen aangekleed met spinrag, schedels en andere naargeestigheid en feestgangers spenderen een godsvermogen aan outfits . Van gekleurde contactlenzen tot professionele schmink om rottende wonden te creëren. Feestwinkels, die het vroeger alleen van carnaval en kinderfeestjes moesten hebben, doen in oktober goede zaken. Naar Amerikaans voorbeeld pikken ook pretparken een graantje mee van de gruwelnacht. Walibi Holland, ooit een Six Flags-park, organiseert deze maand haar zogenaamde Frightnights. Onder het motto ‘ Your Life is a Gamble ’, stellen griezelfans zich ’s avonds bloot aan bloedstollende attracties en speciale spookhuizen. In het park waren horrorclowns, hongerige zombies en andere freaks rond.

30 uur in een doodskist

Amerika zou Amerika niet zijn als Halloween er niet een extra zwartgallig tintje zou krijgen. Attractieprak Six Flags St. Louis in de staat Missouri organiseert een Fright Fest-wedstrijd waar menigeen de rillingen van krijgt. Deelnemers moeten, om een prijs van 300 dollar in de wacht te slepen, 30 uur doorbrengen in een ‘lichtgebruikte’ doodskist. Uiteraard gaat de deksel tijdens de Coffin Challenge dicht.



Wie de uitdaging aandurft, wordt door Six Flags behoorlijk in de watten gelegd. Zo wordt er voor drankjes en hapjes gezorgd, krijgen de kistliggers doorlopend bezoek van diverse parkgriezels en mogen ze elk uur een plaspauze van zes minuten nemen. Bellen met de ‘nabestaanden’ is ook toegestaan en er mag een vriend mee voor de mentale steun. Alleen tussentijds uit de kist klauteren is er niet bij.



Degene die het volhoudt in de handgemaakte 'houten jas' wint naast het geld en twee jaarkaarten voor het park ook de hoofdprijs: de kist zelf. ,,Bewaar hem tot je hem echt nodig hebt, gebruik hem als Halloween-decoratie of maak er je nieuwe bed van’’, adviseert Six Flags. Mochten er na 30 uur meerdere deelnemers niet aan claustrofobie bezweken zijn, dan wordt er geloot. Wie durft kan zich tot 4 oktober inschrijven. De zes deelnemers worden op zaterdag 13 oktober ter aarde besteld.