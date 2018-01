'Harigste meisje ter wereld' trouwt met de liefde van haar leven

Supatra lijdt aan het syndroom van Ambras, ook wel bekend als het weerwolfsyndroom. Dat betekent dat ze al vanaf haar geboorte extreem behaard is. Van haar armen, benen en rug tot zelfs haar gezicht.



In haar vroege kinderjaren bereikten die fijne lanugoharen een lengte van ruim tien centimeter. Zeven jaar geleden kreeg ze een vermelding in het Guinness Book of Records als 'harigste tiener'. ,,Deze aandoening maakt me speciaal. Dit is de gelukkigste dag uit mijn leven", verklaarde de Thaise toen. ,,Sommige mensen proberen heel hard om een wereldrecord te vestigen, maar ik moest gewoon enkele vragen beantwoorden. Eigenlijk voel ik me ook niet anders, ik heb bijvoorbeeld veel vriendjes op school."