Hawaï wil af van sigaretten: vanaf 2024 alleen nog te koop voor 100-jarigen

Sinds 2016 mogen in de staat alleen mensen van 21 jaar of ouder nog legaal sigaretten kopen; als dit wetsvoorstel erdoor komt, wordt die grens volgend jaar al verhoogd naar 30 jaar.

In 2021 wordt de legale grens om sigaretten te kopen dan 40 jaar en in de daaropvolgende jaren komt daar steeds een decennium bij (50 jaar in 2022, 60 jaar in 2023) tot in 2024 een sprong wordt gemaakt naar de leeftijd van honderd jaar. De opgetrokken leeftijdsgrens zal enkel voor sigaretten gelden en niet voor sigaren, e-sigaretten of pruimtabak.