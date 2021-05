Hilarisch: Argentijnse nieuwslezeres meldt dood ‘verkeerde’ William Shakespeare

Een Argentijnse nieuwslezeres heeft laten zien dat ze qua cultuurkennis nog wel wat bijscholing kan gebruiken, toen ze donderdagavond het overlijden aankondigde van de eerste Brit die een coronaprik kreeg, William Shakespeare (81). De presentatrice meldde namelijk de dood van ,,een van de belangrijkste schrijvers in de Engelse taal’’. De William Shakespeare waar de presentatrice het over had, verruilde echter vier eeuwen geleden al het tijdelijke voor het eeuwige.

De hedendaagse William ‘Bill’ Shakespeare uit Warwickshire was in december vorig jaar de tweede persoon in de wereld die het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen het coronavirus kreeg toegediend. De man, die destijds op een afdeling voor kwetsbare patiënten van het academisch ziekenhuis van Coventry lag, overleed deze week aan een beroerte, die geen verband hield met de coronaprik.

Presentatrice Noelia Novillo verkeerde echter in de veronderstelling dat de befaamde toneelschrijver achter klassieke stukken als Macbeth, Hamlet, Romeo and Juliet, Othello en King Lear was gestorven. ,,We hebben nieuws dat ons allen met stomheid heeft geslagen, gezien de grootsheid van deze man’’, aldus de nieuwslezeres van de Argentijnse zender Canal 26. ,,Zoals we allemaal weten, is hij een van de belangrijkste schrijvers in de Engelse taal - voor mij de meester’’, prees Novillo terwijl er beelden van de hedendaagse Bill Shakespeare werden afgespeeld.

Volledig scherm De hedendaagse 'Bill' William Shakespeare uit Warwickshire was in december 2020 de tweede persoon in de wereld die het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen het coronavirus kreeg toegediend. © EPA

De hilariteit op sociale media liet niet lang op zich wachten. ,,Er zaten slechts een paar jaar tussen de twee’’, aldus een twitteraar. ,,Laten we niet treuren om William Shakespeare’’, schreef een ander. ,,Hij heeft zijn leven geleefd en is eeuwen lang liefgehad door de mensen.’’ ,,Wat een gedoe rond William Shakespeare’’, aldus een andere reageerder. ,,Wat ze niet meldden was dat hij er zo slecht aan toe was dat hij al eeuwen geen hit meer had geleverd. Overgewaardeerd.’’

De nieuwszender bood overigens nog geen excuses aan voor de gemaakte fout, en ook presentatrice Noelia kan wel lachen om haar flater. Via Twitter laat ze weten de reacties op het ‘Shakespeare-moment’, dat haar in één klap beroemd maakte, wel te kunnen waarderen. ,,Dank voor zoveel prachtreacties. Ik hou van jullie!’’, schrijft de presentatrice.