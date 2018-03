'Ik lust helemaal geen bier': Bierbuik blijkt kwaadaardige tumor van 13 kilo

Nadat Kevin in 2015 een openhartoperatie onderging, ging hij op dieet en verloor ruim 15 kilo. Zijn buik bleef echter zitten waar hij zat. ,,Ik dacht echt dat ze na de operatie verband en gereedschap in me hadden achtergelaten’’, zegt hij tegen New Daily News.



Kevin en zijn vrouw Rachelle begrepen er niets van en vroeg via zijn verzekeraar een CT-scan aan. De uitkomst was ‘niet goed’, vertelt Kevin. Op de scan was te zien dat zijn onderlijf vrijwel compleet gevuld was met een reusachtige tumor, een zogenaamd lipocarsoom.



,,Ik was nerveus en bang’’, herinnert Kevin zich. ,,Als ze zo’n massa in je onderlichaam vinden, betekent dat zelden iets goeds.’’ Ondanks de enorme omvang van de tumor heeft Kevin geen pijn of andere symptomen. Toch wordt hij met spoed geopereerd.