Indiase imker propt honderden bijen in zijn mond

Ruimtetele­scoop Hubble maakt haarscher­pe foto van botsende sterren­stel­sels

13 maart NASA's ruimtetelescoop Hubble heeft een foto gemaakt van twee sterrenstelsels in botsing. De beide sterrenstelsels werden in 1784 al ontdekt, maar werden ondanks hun vreemde vorm lang aangezien voor een enkel systeem. De ongelooflijke beelden van Hubble laten in detail zien hoe de twee ruimtereuzen in elkaar schuiven.