Instagram-model bijna blind na operatie met gekleurde oogimplantaten

Op eigen kosten vliegt ze twee keer terug naar Colombia. Pogingen om de schade te herstellen mislukken, wat haar er uiteindelijk toe dwingt om hulp in de VS te zoeken. In het Bascom Palmer oogziekenhuis in Miami halen specialisten de implantaten uit beide ogen. ,,Mijn ogen zijn permanent beschadigd, ik moet een hoornvliestransplantatie ondergaan en ik lijd aan staar.’’



,,Bij het injecteren van een siliconen plaatje bestaat de kans dat de afvoer in het oog, net als in een gootsteen, verstopt raakt’’, beschrijft dokter Ranya Habash. ,,Daardoor loopt de druk in het oog op, dat ontstekingen veroorzaakt en voor schade in het oog zorgt.’’ De behandelingen zijn niet voor niets verboden in de VS. ,,We hebben de gevolgen op de langere termijn gezien.’’



Dokter Carbrera, die de ingreep bij Nadinne verricht, zegt niets van haar problemen en nabehandelingen te weten. ,,Ik weet niets van operaties die later zijn uitgevoerd, of de resultaten daarvan.’’ Aanpakken kan Nadinne de arts niet, omdat ze daarvoor het geld niet heeft. Om anderen voor haar fout te behoeden, waarschuwt ze nu via Instagram voor de gevaren van de operatie.