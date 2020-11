Japanse autoriteiten vinden 164 honden in klein huisje gepropt

De met parasieten geïnfecteerde dieren werden gevonden in een huis van dertig vierkante meter in de stad Izumo, in het westen van Japan. Buren hadden geklaagd over stank en lawaai. De honden leefden gepropt op planken en onder tafels en stoelen. ,,De hele vloer was gevuld met honden en al het vloeroppervlak dat je kon zien was bedekt met uitwerpselen”, aldus Kunihisa Sagami van dierenrechtengroep Dobutsukikin.