Jogger die hondje Dribbel doodstak is opgepakt na verspreiding van camerabeelden

Het gaat om een 43-jarige man uit Lokeren. Hij heeft inmiddels bekend dat hij de persoon is die de hond heeft gestoken. Het incident deed zich vorige week zaterdag in de vroege avond voor in het Vlaamse plaatsje Waasmunster. Twee wandelaars waren op pad met hondje Dribbel, toen ze het pad kruisten met een jogger. Het 3-jarige hondje, een jack russell, liep even mee met de jogger. De man haalde toen een scherp voorwerp tevoorschijn, waarna hij het beestje neerstak en weer verder liep. De hond overleed ter plaatse.

Doorbraak dankzij camerabeelden

In zak en as

Het Belgische koppel Kristoff Van Havere en Julie De Corte zit in zak en as nadat hun Dribbel werd doodgestoken. Dat gebeurde voor de ogen van Julie die met haar baby en de hond aan het wandelen was. ,,De jogger is niet eens gestopt. Hij greep zomaar een mes en stak Dribbel recht in het hart. Hier zijn geen woorden voor.”



De politie kwam meteen ter plaatse om de omgeving uit te kammen, maar van de dader was geen spoor meer. ,,Dribbel was als een kind voor ons. We hebben hem in februari 2018 als jonge pup in huis gehaald. Het was een ontzettend lief dier dat nog nooit iemand heeft gebeten. We begrijpen echt niet wat die man bezield heeft om zo te reageren. Niet in het minst dat iemand gaat joggen met een groot mes op zak….”