Kritiek op stel dat in safaristijl trouwde met daarbij als zebra's beschilderde ezels

Angel Tomás Herrera Peláez, maker van een poster met de foto's en een filmpje , geeft het pasgetrouwde koppel niet helemaal de schuld. Hij vermoedt dat de organisatie van het tuinfeest met Afrika-thema de feitelijke boosdoener is. ,,Ze zijn zonder na te denken volledig doorgeslagen en daar zijn die klunzig gedecoreerde ezels de dupe van geworden.” Hij vermoedt dat strandtenthouders in Cádiz, die elkaar al jaren hevig beconcurreren, werkelijk alles proberen om tevreden klanten aan zich te binden. ,,Maar dit kan echt niet.”

Zijn kritiek is inmiddels via Spaanse media beland bij dierenrechtenorganisaties in Spanje. Die spreken schande van de wantoestanden op het feest, maar onduidelijk is of ze al contact hadden met de betreffende strandtenthouder en het echtpaar. Het stel en de feestorganisator willen niet reageren, meldt de Spaanse radio- en tv-zender CanalSur.