Kunstgebit overleden sekteleider Charles Manson naar griezelmuseum

Kort na de diefstal van het gebit werd de gedetineerde man die de tanden van Manson had gestolen vrijgelaten. Hij schreef de sekteleider vervolgens een brief met daarbij een foto van de tanden. Manson zou hem vervolgens hebben gesmeekt het kunstgebit zo snel mogelijk terug te sturen naar de gevangenis.



De dief, die behalve de tanden ook nog een 'duivelse' halsketting (gemaakt van toiletpapier en stukjes ondergoed) van Manson had afgepakt, vertikte dat. Vervolgens zou de gedetineerde sekteleider de foto van het gebit hebben gesigneerd met hakenkruisjes op een paar tanden. Ook dat kiekje wordt, samen met het gebit, de ketting en andere dingen die Manson achter de tralies in elkaar knutselde, overgebracht naar het museum, zo meldt de Amerikaanse site TMZ.



Sekteleider Charles Manson zette zijn volgelingen in de jaren 60 aanzette tot een aantal geruchtmakende moorden in Californië. De charismatische Manson, van wie het met een swastika getatoeëerde gezicht veelvuldig opduikt binnen de Amerikaanse hippie- en popcultuur, was aanvankelijk een randcrimineel die sinds zijn jeugd regelmatig in de gevangenis verbleef. In de jaren 60 verzamelde hij een schare overwegend jonge vrouwelijke volgelingen die bekendstond als de Manson Family.