Lage decolletés zitten priester hoog: 'Betalen voor te blote trouwjurk in de kerk'

De door het celibaat gebonden prelaat Cristiano Bobbo kan het niet meer aan dat bruidjes zijn kerk betreden met uitzicht op een voor hem helse afgrond. ,,We zouden een vergoeding moeten heffen die in verhouding staat tot het fatsoen van de trouwjurk'', bepleit de priester. ,,Wie zich grof of vulgair uitdost, dus het minst gekleed, betaalt het meest voor de trouwceremonie.''



Al het wulpse vrouwenvlees zit de devote katholiek zo hoog dat hij zijn parochianen er een brief op poten over schreef. Bruiden zouden hun heilige verbintenis moeten aangaan in creaties die ‘eenvoudig’ zijn en van ‘goede smaak’ getuigen, aldus Bobbo. Tot zijn grote frustratie ziet hij voor het altaar een stijgend aantal outfits dat 'niet geschikt is voor een kerkelijk huwelijk'.