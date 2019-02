Man op luchthaven betrapt met luipaardwelpje in zijn handbagage

Een 45-jarige Thaise man is zaterdag op de luchthaven van Chennai, in het zuiden van India, aangehouden nadat het vliegpersoneel een luipaardwelpje van amper één maand oud in zijn handbagage ontdekte.

De man vloog vanuit Bangkok naar Chennai, beter bekend als Madras. Het luchthavenpersoneel was extra alert op mogelijke illegale handel in dieren. Toen uit zijn handbagage vreemde geluiden klonken, wekte dat daarom direct argwaan. Ook leek de man grote haast te hebben om van het vliegveld weg te komen. ,,Zijn antwoorden waren bovendien nogal vaag, dus hebben we zijn tas geopend ter controle’’, aldus een medewerker van de luchthaven.

Daar werd het beestje van slechts één kilo gevonden in een plastic mandje. ,,Het dier, dat in shock was, leek verzwakt te zijn’’, aldus de medewerker. De luchthaven plaatste een video op sociale media waarop te zien is hoe medewerkers proberen het welpje te voeren met de fles.