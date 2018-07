Modehuis Balenciaga komt met naaldhakversie Crocs-sandalen

Het van oorsprong Spaanse haute couturehuis – in 1919 opgericht door Cristóbal Balenciaga – zette op Instagram een voorproefje van de pumps, die waarschijnlijk van Crocs-materiaal zijn gemaakt. Fashionkenners zijn op sociale media lovend over de kunststofhakken. Ze stellen dat de stiletto's hip zijn, maar één groot nadeel hebben: ze zullen na een tijdje wat zweterig of plakkerig aanvoelen. Geen probleem, verzekert de ontwerper van de damesstapper, want ze kunnen makkelijk onder de kraan worden afgespoeld of desnoods met de vuile vaat meedraaien in de afwasmachine.