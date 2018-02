Modellen met afgehakte hoofden op de catwalk bij Gucci

Eeneiige tweelingbroers trouwen met eeneiige tweelingzussen in Twinsburg

22 februari Josh en Jeremy Salyers zijn eeneiige tweelingbroers, Brittany en Briana Deane eeneiige tweelingzussen. De vier stappen deze zomer twee aan twee in het huwelijksbootje. Ze ontmoetten elkaar in augustus vorig jaar op de grootste bijeenkomst voor tweelingen ter wereld. In de plaats Twinsburg in de Amerikaanse staat Ohio. Daar zal ook de trouwplechtigheid zijn.