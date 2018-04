Mustafa (69) overleden nadat verhuizers bank op hem laten vallen

Dochter Ouarda en haar familie leefden vijf dagen met de hoop dat vader Mustafa het toch zou halen. Woensdagnacht moesten zij die hoop laten varen. De zware verwondingen, waaronder twee gebroken nekwervels, werden Mustafa fataal.



Volgens getuigen was het voetpad niet afgezet met kegeltjes of een rood-wit lint. Er stonden geen verkeersborden die voetgangers waarschuwden. Waarschijnlijk probeerden de twee verhuizers de bank met een touw tot op de eerste verdieping te trekken, maar verloren zij de controle en stortte de bank naar beneden.



Ouarda: ,,Hoe het gebeurd is, blijft voor ons een raadsel. Die verhuizers hebben een stommiteit begaan die nu het leven kost aan een rustige, gezonde man als mijn vader. Hij was in twintig jaar niet meer bij de dokter geweest. ’s Morgens ging hij dikwijls naar de bakker terwijl moeder thee zette en zij wat later samen konden ontbijten. Alle dagen was hij bezig in zijn tuin. Als gepensioneerd metaalarbeider genoot hij van zijn oude dag in een wijk waar iedereen hem kende. Hij zag uit naar mijn bevalling die voor deze week is uitgerekend. Ik hoop dat vader ergens hierboven meekijkt dat alles goedkomt met zijn derde kleinkind.”