Naakthond Scooter verkozen tot lelijkste hond ter wereld

Papegaai is getuige van moord en praat daders aan de galg: twee Indiase mannen krijgen levenslang

Een papegaai is erin geslaagd om een moordzaak op te lossen in India. Hij was de enige getuige van de dood van zijn bazin en haar hond. De pratende vogel verklapte de naam van één van de twee daders aan de echtgenoot van de vrouw. Toen de twee verdachten daarna ondervraagd werden door de politie, bekenden ze. De rechter in de noordelijke stad Agra heeft hen een levenslange celstraf opgelegd.