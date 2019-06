Nieuw horrorincident in verpleeghuis waar comapatiënte zwanger raakte van verpleger

Een verzorgingstehuis in de Amerikaanse stad Phoenix (Arizona) - waar vorig jaar een 29-jarige comapatiënte zwanger raakte na ongewenst contact met een verpleger - is opnieuw in opspraak geraakt door een horrorverhaal. De overheid dreigt de vergunning van de instelling in te trekken, omdat recent meermaals maden werden aantroffen onder het verband van een man met een stoma. ,,Een extreem zorgwekkend incident in de patiëntenzorg”, briest het ministerie van Volksgezondheid in Arizona.

In een verklaring benadrukt het ministerie dat, na het tweede zorgschandaal in korte tijd, snel actie moet worden ondernomen om de bewoners van het verzorgingstehuis te kunnen beschermen. Als de vergunning van Hacienda HealthCare Facility daadwerkelijk wordt ingetrokken, betekent dat nog niet dat de instelling per direct de deuren moet sluiten. Het komt dan wel onder strenger toezicht van de staat te staan. Arizona wil daarmee voorkomen dat alle patiënten verhuisd moeten worden. In het betreffende tehuis met 134 bedden worden vooral mensen verpleegd met een verstandelijke beperking.

Het incident met de maden (witte larven van een vlieg, red.) vond vorige week plaats toen een ademhalingstherapeut ze aantrof onder het verband van een 28-jarige stomapatiënt. De man werd meteen naar een ziekenhuis gebracht. Personeel daar rapporteerde de vondst van de maden met de mededeling dat in het verpleeghuis ‘vermoedelijk sprake was van ernstige onhygiënische toestanden’. Nadat de patiënt per ambulance was teruggebracht naar de Hacienda HealthCare Facility werden daar een dag later bij hem opnieuw maden gespot. Volgens een zegsman van de in opspraak geraakte instelling gaat het om een incident. ,,Bij andere patiënten zijn ze niet aantroffen dus er is geen sprake van een groot probleem”, vertelde hij aan de krant Arizona Republic.

De woordvoerder stelt dat ongediertebestrijders het pand de afgelopen dagen van onder tot boven hebben uitgekamd. ,,Een aannemer is inmiddels begonnen met het installeren van ventilatoren bij de entrees. Dat moet vliegen en muggen, die binnen eitjes kunnen leggen, buiten houden.” Over het dreigende verlies van de vergunning wilde hij niets zeggen. Evenmin over een eerdere, al even opvallende zaak waardoor de Haciende HealthCare Facility het wereldnieuws haalde.

Dat ging over een 29-jarige patiënte die al veertien jaar bedlegerig is en grotendeels in bewusteloze toestand verkeert. Ze beviel 29 op december vorig jaar in het verpleeghuis van een baby. Het personeel van het verpleeghuis wist niet dat de patiënte zwanger was. Het bijna overleden jongetje kwam na de nodige complicaties ter wereld en maakt het inmiddels weer goed. Omdat de instelling misbruik vermoedde, werd van familieleden en werknemers dna afgenomen. Vervolgens bleek dat er een honderd procent match is met het erfelijke materiaal van verpleger Nathan Sutherland (36).

De aanklacht tegen ‘monsterverpleger’ Sutherland - zo wordt hij in Amerika genoemd - is niet mals. Hij wordt verdacht van het willens en wetens verkrachten van een uiterst kwetsbare, hulpbehoevende die onder zijn hoede was. De advocaat van de vrouw heeft verklaard dat de ‘comapatiënte’, zoals ze door internationale media wordt genoemd, in werkelijkheid een vrouw is die wel degelijk is staat is om op een beetje prikkels van buitenaf te reageren.