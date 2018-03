Nieuwsgierige walvishaai maakt natuurfotograaf wereldberoemd

Volgens de fotograaf zijn de toeristen op de boot geen enkel moment in gevaar geweest. Aan de Britse tabloid The Sun vertelde hij over zijn confrontatie met het zeldzame dier: ,,Walvishaaien zwemmen meestal snel weg als ze iets zien dat bedreigend kan zijn. Ze brengen de meeste tijd door op plaatsen in de oceaan waar mensen niet kunnen komen. Hun voorkeur gaat uit naar diepere gebieden, ver weg van de kust. Van maart tot juli kan je ze echter zien bij het Ningaloo Rif in Coral Bay en Exmouth, in het westen van Australië.'' Hij fotografeerde dergelijke haaien al eerder, maar nooit in combinatie met een schip. ,,Het was een opmerkelijke ervaring. Meestal zijn walvishaaien niet zo nieuwsgierig en speels.''