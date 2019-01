Ongewapende ‘bankrover’ steelt niets, maar trekt kleren uit en laat zich oppakken

Derek Stevenson, een van de drie aanwezige klanten in de Wells Fargo-vestiging in Solano Beach, vertelde aan de San Diego Tribune dat de bankrover kort na opening de bank binnenging, schreeuwde dat het een overval was en iedereen beval om op de grond te gaan liggen.

Toen de klanten zijn bevel opvolgden, vroeg Gray hen om het alarmnummer 911 te bellen. Vervolgens kleedde hij zich uit totdat hij alleen nog maar zijn ondergoed aan had. Daarna ging hij in een stoel naast de voordeur zitten totdat de politie arriveerde.

Die had weinig moeite om Gray in de boeien te slaan. De vraag is alleen waarvoor, want volgens de autoriteiten was de strippende overvaller niet gewapend en had hij ook geen geld meegenomen. Voor de goede orde hebben ze de duidelijk verwarde man maar meegenomen.