Pastoor boekt wereldrecord door 233 Rita’s samen te brengen

Missie meer dan geslaagd voor pastoor Alexander Vandaele: wel 233 Rita’s kwamen woensdagavond samen in de kerk van het Belgische Outer op de viering voor de Heilige Rita. Zelf had hij er op honderd gehoopt, maar het werden er meer dan dubbel zoveel. Met de hulp van een gerechtsdeurwaarder wordt het een officieel wereldrecord.

Pastoor Alexander Vandaele uit Ninove had vorig jaar al een poging ondernomen om zoveel mogelijk dames met de naam Rita bijeen te krijgen op de naamdag van de Heilige Rita. Toen werden het er 69. Dit jaar herhaalde hij zijn initiatief en koppelde hij er een wereldrecord aan. De pastoor hoopte op honderd Rita’s, maar al snel werd duidelijk dat het er heel wat meer zouden worden. De kerk was afgeladen. ,,Fantastisch”, reageert de pastoor. ,,Het is eigenlijk goed dat we vorig jaar niet van de eerste keer in ons opzet zijn geslaagd, maar blijven doorzetten zijn en zo het aantal verdrievoudigd hebben.” De Heilige Rita staat dan ook voor geduld en doorzettingsvermogen, al wordt ze in de volksmond vaak de heilige van de ‘hopeloze gevallen’ genoemd.

,,Er wordt soms wel eens gelachen met de naam Rita, maar het is een krachtige naam van een krachtige vrouw uit de Middeleeuwen die nog steeds kracht en inspiratie schenkt aan mensen. Ze wou naar het klooster, maar moest eerst huwen. Ze werd weduwe en haar kinderen stierven, maar toch is ze blijven doorzetten.” Het idee om Rita’s samen te brengen ontstond toen vorig jaar het beeld van de Heilige Rita vanuit de Sint-Thèresiakerk of de ‘nieuwe kerk’, die intussen ontwijd is, verhuisde naar de kerk van Outer.

De aanwezige Rita’s in de kerk van Outer kwamen van overal in het land: van West-Vlaanderen over Vlaams-Brabant tot Limburg en Antwerpen. Voor Rita De Bauwer uit Ophasselt werd het een wel zeer bijzondere dag, want zij vierde woensdag ook haar 81ste verjaardag: ,,Ik was er vorig jaar ook bij hier in Outer. Ik ben heel blij dat er zoveel Rita’s zijn. Het is niet te geloven.”