Primeur in Frankrijk: museum opent deuren voor nudisten

161 kunstliefhebbers gingen in op de uitnodiging en namen gratis een kijkje in adamskostuum.

Het evenement werd georganiseerd door de Parijse naturistenvereniging (ANP). Om niemand tegen de borst te stoten, vond het plaats vóór de normale openingstijden. ,,Het is een volgende stap richting het accepteren van naaktheid in het stadsleven”, zei Julien Claude-Penegry, de woordvoerder bij ANP.

Volgens een van de bezoekers ging het er een sympathiek aan toe. ,,In het begin toen we ons uitkleedden (...) waren we wel wat gegeneerd , maar dat gevoel verdween snel. Natuurlijk voel je je extra kwetsbaar in de imposante zalen van het museum wanneer je naakt bent".

De 23-jarige Marta, studente politieke wetenschappen, laat weten dat de relatie tot de kunstwerken heel anders is zonder kleren: ,,Er is veel meer interactie met de beeldhouwwerken". De jonge Parisienne is geen lid van een naturistenvereniging en geeft toe dat ze in het begin wel reserves had, zeker als jonge vrouw. ,,Maar in die context wordt het lichaam helemaal niet geseksualiseerd", zegt ze.