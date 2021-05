Rotterdamse Daniek (18) gaat wereldwijd viral met schrikwekkende spin in besteld pakketje

Daniek bestelde een handdoekje om je haar in te wikkelen, via Shein. ,,Het werd op maandag bezorgd, maar ik was pas laat thuis van werk. Dus ik dacht: dat komt morgen wel.’’ Toen Daniek de volgende ochtend het pakketje uitpakte, schrok ze zich rot. Er zat namelijk een gigantische, levende spin in de verpakking.

Ondertussen had Daniek het pakketje in de prullenbak gegooid. ,,Ik dacht: straks heeft die spin nog eitjes gelegd. Die hoef ik niet in m’n huis’’, zegt Daniek lachend. Toch waren kijkers van haar TikTok erg benieuwd naar deel twee en hadden haar collega’s haar aangeraden om de spin dood te maken. En dus besloot Daniek om het pakketje uit de prullenbak te halen en het te filmen.



,,O my god jongens, hij zit er niet meer in!’’, horen we Daniek zeggen in haar tweede TikTok-video, waarin te zien is dat de spin nergens meer te bekennen is. En ook deze video zorgt opnieuw voor miljoenen kijkers.