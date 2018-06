Russin dobbert 21 uur lang rond op zee, nadat luchtbed afdrijft van de kust

De 55-jarige Olga Kuldo bracht haar vakantie door in het Griekse stadje Rethymno, samen met haar man en haar volwassen dochter, toen ze woensdag alleen naar het strand trok. Daar besloot ze om de golven op te gaan met een luchtbed. Het is niet duidelijk of de vrouw in slaap viel, maar in ieder geval gebeurde het onvermijdelijke: terwijl Olga op het luchtbed lag te ontspannen, duwde de stroming de vrouw weg van de kust en richting open zee.