Russische feestvierders gedood door lading droogijs in zwembadwater

Volgens de Russische autoriteiten werd de koolzuursneeuw - een vaste vorm van koolstofdioxide, oftewel CO2 - met opzet in het zwembadwater gedaan. Droogijs wordt meestal gebruikt om te koelen, maar wordt ook gebruikt om een laaghangende mist te creëren en wordt daarvoor toegepast in het theater en restaurants.



Als een grote hoeveelheid in water wordt gedaan, produceert het droogijs een laag waterdamp die boven het oppervlak blijft hangen. Hoewel de doodsoorzaak van de twee zwemmers niet wordt gemeld, bestaat de kans dat de mist voor een verhoogd niveau aan CO2 in hun bloed heeft gezorgd.



Gebrek aan ventilatie en het feit dat de damp zwaarder is dan lucht werd de twee vermoedelijk fataal. Volgens de woordvoerder van de Russische onderzoeksraad, Yulia Ivanova, was het droogijs bedoeld als ‘visueel effect’. Ook andere verjaardagsgasten kwamen volgens Ivanova in de problemen, maar hoeveel werd niet gezegd.