Schokkend Japans experiment: alle gasten van buffetrestaurant binnen 30 minuten ‘besmet’

Voor het experiment werden tien mensen in een ‘restaurant’ gezet waar een buffet stond opgesteld. Een van de dinergasten werd aangewezen als besmet persoon. Het virus werd in de vorm van fluorescerende verf op één van ‘s mans handpalmen aangebracht. Een plek die niet denkbeeldig is, wanneer een besmet iemand bijvoorbeeld in zijn hand hoest en deze vervolgens niet wast.



De gebruikte verf is bij normaal licht niet zichtbaar, maar als na een half uur het buffet wordt gesloten en er ultraviolette verlichting in de ruimte aangaat, zijn de restaurantgangers zichtbaar geschokt. Het ‘virus’ zit overal! Niet alleen op ieders handen, het gebruikte bestek, buffetschalen en serviesgoed, maar ook bij een aantal deelnemers in het gezicht.