Spaanse goochelaar sterft tijdens show: ‘Publiek dacht eerst dat het een grap was’

De goochelshow van Arsenio Puro (46) is zaterdagavond op een tragedie uitgedraaid. De Spaanse artiest kreeg een hartaanval en zakte in elkaar voor een volgepakte zaal in Madrid. Hij stierf uiteindelijk bij aankomst in het ziekenhuis. De toeschouwers dachten eerst dat zijn val bij de act hoorde, waardoor er gelach te horen was.

Arsenio Puro kende zijn grote doorbraak in 2019 dankzij de Spaanse versie van de talentenshow Holland Got Talent. Hij sleepte toen de vierde plaats in de wacht. Optreden deed hij echter al veel langer. De Sala Houdini in Madrid - het Europese mekka van de magie - was 25 jaar lang zijn tweede thuis. Al begon hij er bescheiden, als ober. Met zijn inventieve trucjes en verbale talent kreeg hij echter al snel de lachers op zijn hand.

Het publiek snapte niet meteen wat er aan de hand was, verduidelijkt een collega die vijftien jaar met hem samenwerkte. ,,Zijn show is zo grappig dat de mensen in eerste instantie lachten. Ze dachten dat het weer een grap was”, aldus Jaque.

Pijn aan borst

Twee agenten in burger beseften wat er werkelijk aan de hand was en probeerden het slachtoffer op het podium te reanimeren. Tevergeefs, zou later blijken.

,,Hij bleek al tien dagen pijn aan de borst te hebben”, vertelt collega-goochelaar Carlos Rubio. ,,Aan uitspattingen bezondigde hij zich niet. Hij rookte niet, hij dronk niet. Hij leidde een rustig leven.”

In de goochelwereld genoot Arsenio Purio het nodige aanzien. Er wordt dan ook verslagen gereageerd. ‘Hij leerde zichzelf alles aan. Hij stond immer met een glimlach paraat en leefde om anderen gelukkig maken. Je bent weg nu, maar de sporen die je achterlaat zullen eeuwig blijven bestaan’, klinkt het in de commentaren.

