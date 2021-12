Terneuzense vindt Holleeder-krat bij de Sligro, brouwerij Heineken kan er niet om lachen

Britse explosie­ven­dienst rukt uit voor man met antitank­pro­jec­tiel in achterste

De Britse explosieven opruimingsdienst (EOD) is uitgerukt naar het Gloucestershire Royal Hospital nadat een man met een antitankprojectiel in zijn rectum op de spoedeisende hulp werd binnengebracht. Artsen vreesden dat de kogel, 17 bij 6 centimeter groot, elk moment kon ontploffen. Dat meldt de Britse krant The Sun.

