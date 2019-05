Treinporno: Duitse conductrice ontslagen om pikant bijbaantje

Teresa W. (33) sloop 's nachts, gestoken in haar uniform van Deutsche Bahn (DB), de trein in en zwaaide daar niet met haar kniptang, maar met een sm-zweepje. ‘Passagiers’ die op verzoek geen geldig plaatsbewijs konden overleggen, moesten van Lady Ashley met de billen bloot.



,,Ik zal jullie laten zien wat ik doe met reizigers die hun treinreis niet betalen’’, klinkt het. ,,Trek je broek uit, ik wil je blote kont zien!’’, waarna de zwartrijder er met de karwats van langs krijgt en Ashley zich door hem laat plezieren. In een andere scène nodigt de conductrice een passagier uit om een ‘ritje’ in de cabine te maken, weet dagblad Bild.



De filmpjes, die werden gemaakt in de treinen van de regio Saksen-Anhalt, in het oosten van Duitsland, kwamen op diverse pornosites terecht. Hoewel Teresa aangeeft dat haar bijbaantje een privékwestie is, dacht haar werkgever daar duidelijk anders over.



,,Het is medewerkers van de spoorwegen niet toegestaan om kleding, uitrusting of bedrijfsruimten te gebruiken voor persoonlijke of zakelijke doeleinden’’, laat DB weten. ,,Wij kunnen dit gedrag niet toestaan en veroordelen het ten strengste.’’ Haar nachtelijke kaartcontroles kwamen Teresa op ontslag te staan.