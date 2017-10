Twee bevallingen op parkeerplaats Burger King in één weekend

Detective Scott Tobin vertelt aan News 4 New York: ,,De vader vertelde ons dat zijn eerste en tweede kind vrij rap kwamen, dus dat ze daarom niet genoeg tijd hadden om naar het ziekenhuis te gaan.'' En hij bleek gelijk te hebben. Nog geen tien minuten later zag een jongetje het levenslicht.

De volgende avond werd Tobin weer opgeroepen naar dezelfde locatie. Weer lag een vrouw op het punt te bevallen. ,,Mijn collega en ik waren bezig met het papierwerk van de avond ervoor, toen een agent ons opriep. Ik zei dat het echt geen grapje was, maar we moeten weer!''

Navelstreng

Baby Braydon was er al bijna toen het politieduo arriveerde. ,,Ik moest de navelstreng doorknippen, want die zat om zijn nek. Pas toen we zeker wisten dat alles oké was, konden we ze begeleiden naar het ziekenhuis.''