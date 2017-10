Twee koppen, acht poten: de lotgenoten van Quin de kater

Volledig scherm © AFP

Janus de tweekoppige schildpad vierde afgelopen september zijn twintigste verjaardag. De koppen hebben elk hun eigen wil en vechten regelmatig om voedsel.

Dit biggetje uit China heeft twee koppen en drie oren. Hij werd net buiten een boeddhistische tempel gevonden. Waarschijnlijk was hij daar gedumpt. Zijn nieuwe baasje, eigenaar van een sesamolie werkplaats, was echter erg blij met het dier omdat hij een hoop bekijks trok.

Dit schaap met de vijf poten heet Jake. Na zijn geboorte op een boerderij in Wales verwachtten de boeren niet dat hij lang zou leven, maar hij bleek kerngezond. Zijn eigenaren besloten om zijn extra ledemaat uiteindelijk niet te verwijderen, iets wat normaal gesproken wel gedaan wordt. Zijn kudde accepteerde Jake zoals hij was en de band van het lammetje met zijn moeder werd zeer hecht.

De Israëlische salamander is al een bedreigde diersoort, dus het is des te opvallender dat wetenschappers van de universiteit in Haifa deze tweekoppige variant vonden. Zij denken dat deze mutatie mede te danken is aan de toenemende sterke vervuiling van het water waar de diersoort in leeft.

Kalfje Sana Saida zag het licht op 30 december 2013 in een dorpje in Marokko. Haar naam betekent 'gelukkig nieuwjaar' in het Arabisch, meldden verschillende media.

Katten Frank en Louie (ook wel 'Frankenlouie' genoemd) hebben een verrassend lang leven mogen leiden. Ze werden een indrukwekkende vijftien jaar oud. Hun eigenaar omschreef de katten als 'extreem ontspannen, niet bang voor vreemden en erg vriendelijk'. Frank en Louie werden in 2012 gekroond tot 'langst levende kat met twee hoofden' door het Guinness Book of World Records.

Deze tweekoppige balpython uit Duitsland is geboren met twee ruggengraten. Omdat hij twee breinen heeft, wil hij soms twee verschillende richtingen tegelijk op gaan.

Acht beentjes, twee staarten en twee koppen tel je bij deze kleine krokodil. Hij is op de foto zeventien centimeter lang en weegt 70 gram.

