Twintiger wordt levend gebalsemd na medische blunder

Britse politie pakt inbreker op die bad nam met drankje erbij

7 april In Stoke-on-Trent in het Engelse Staffordshire kreeg de politie afgelopen woensdagavond een ongebruikelijke oproep. Toen een gepensioneerde man rond half tien 's avonds thuiskwam, trof hij een inbreker aan in bad. De politie kon de 36-jarige badganger inrekenen nadat hij naakt op de vlucht was geslagen.