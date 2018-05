Verkeer Oisterwijkse woonwijk moet wel héél vreemd obstakel ontwijken

Wanneer de flitspaal op hol slaat: Belg krijgt boete voor 696 km/u met Astra

12:13 Een Belg schrok zich ongetwijfeld te pletter toen hij onlangs een flitsboete in de bus kreeg. De man was in het Waalse Quiévrain met zijn Opel Astra geflitst met de duizelingwekkende snelheid van ... 696 km/u.