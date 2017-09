Vertaalfout Albert Heijn: 'Poep op een rij'

Op het bord staat: ,,Por favor por caga una filla''. Vrij vertaalt betekent dat: ,,Om te poepen, alsjeblieft een rij''. De vreemde vertaling is ontdekt door Marcos van Deursen Lukaña, die het meteen op Facebook plaatste. Waarschijnlijk was Albert Heijn opzoek naar het woord 'caja', wat kassa betekent. Helaas kwamen zij uit op 'caga'. Dat betekent poep of diarree. Ook het woord voor 'rij' is verkeerd geschreven en kan nu evengoed middeleeuws voor 'dochter' betekenen. Maar dat maakt het verzoek van de supermarkt alleen nog maar vreemder.