Vrouw in winkel betrapt met 9 kilo chocoladerepen onder haar rokken

De dievegge werd betrapt toen ze bij de kassa wat andere artikelen afrekende. De caissière kreeg argwaan omdat de vrouw zich verdacht gedroeg, tipte een beveiliger, waarna ze werd overdragen aan de politie. Onderzoek wees later uit dat de vrouw een handlanger had die buiten in een auto zat te wachten. In het voertuig van de 39-jarige medeplichtige bleek minstens 50 kilo chocolade te zijn opgeslagen: repen, losse chocolaatjes in allerlei soorten en maten, luxe bonbons en exclusieve nougat met chocoladecrèmevulling. Alle, illegaal verkregen zoetigheid was verstopt in vijf zakken.