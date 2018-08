Vrouw kiekt vieze hotelkamer om te klagen, maar onder matras wacht grootste verrassing

De Noord-Ierse Natasha Connor (33) zal zich haar trip naar Londen van afgelopen weekend nog lang heugen. De vrouw boekte een kamer in The Park Hotel. Maar toen ze daar vrijdag incheckte met haar partner Eamon en haar twee dochters, bleek het niet te zijn wat ze gedacht had. Ze vond de kamer vies en besloot er foto’s van te nemen. En daarbij keek ze ook onder het matras.

Het weekendje was eigenlijk een kerstcadeau dat ze haar dochters Chelsea (11) en Sophie (15) had gegeven. Ze had voor The Park Hotel gekozen omdat het handig dichtbij Buckingham Palace lag.



Toen het gezin aankwam, vond Connor het vreemd dat ze het verblijf vooruit moest betalen. Toen ze de kamer in de kelder binnenging, bleek al snel waarom. ,,Er kwam ons een walgelijke geur tegemoet'', schreef ze op Facebook. ,,Het was even slikken, maar we besloten ons weekend niet te laten vergallen en pakten onze koffers uit. Hoe meer ik rondkeek, hoe meer vuil ik echter zag. We wisten dat het een budgethotel was, maar dit ging echt te ver.''



Ook de bedden bleken kapot, waardoor ze last kregen van hun rug. Uiteindelijk besloot Connor zondag foto’s te nemen, zodat ze een klacht kon indienen. Daarbij keek ze ook onder het matras van het bed waarin haar dochters hadden geslapen. ,,Wat we daar vonden, schokte ons pas echt'', aldus de vrouw. ,,Er lagen drie grote messen. Mijn dochters waren echt bang.''

Traumatisch

Het was extra traumatisch voor Connor, omdat haar vader achttien jaar geleden doodgestoken werd. ,,Ik had al gehoord over de vele steekpartijen dit jaar in Londen en dat had me al onrustig gemaakt'', schreef ze. ,,Maar om dan messen te vinden onder je matras. Ik vraag me af waarvoor ze gediend kunnen hebben. En waarom ze daar lagen. Het was echt een griezelige ervaring.”



Het gezin belde de politie, die de messen kwam ophalen. Vervolgens ging Connor verhaal halen aan de receptie van The Park Hotel. Ze eiste ook haar geld terug, maar botste op een muur van onbegrip. ,,Ze zeiden dat de baas er niet was en dat niemand zijn nummer had'', aldus de vrouw.



Toen ze weer thuis was en het hotel belde om de manager te spreken, lukte dat opnieuw niet. ,,Het is belachelijk. We krijgen ons geld niet terug en ze laten me zelfs niet met de manager praten. Messen op je kamers hebben, is iets serieus. Ze willen het niet eens toegeven.''

