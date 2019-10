Vrouw met obsessie voor rood wil bizarre levensstijl na haar dood doorzetten

Man snijdt penis van zijn vrouws verkrach­ter af

12:13 Een 27-jarige Australiër heeft in Oekraïne de genitaliën afgesneden van de belager van zijn vrouw. De man was onderweg naar huis toen hij getuige werd van de verkrachting van zijn echtgenote in de bosjes nabij de woning. Het incident voltrok zich in de stad Shevchenkovo in Oost-Oekraïne.