Vrouw overleeft bizar ongeluk met kermisattractie

De vrouw in kwestie probeert zich, nadat ze is losgekomen, nog vast te houden als de 360 graden roterende attractie met de naam The Pendulum doorgaat. Maar vermoedelijk door de grote krachten van de molen wordt ze toch van de superschommel geslingerd. Het platform geeft haar nog een extra duw waardoor ze over het hek rond de attractie valt. Daar wordt ze door geschrokken omstanders weer op de been geholpen. Volgens de jongste berichten in Mexicaanse media heeft de vrouw veel geluk gehad. Ze zou niks mankeren.