Vrouw poseert gewapend voor Snapchat-foto en schiet zo vriend dood

Het was de bedoeling een foto te nemen in de stijl van het legendarische gangsterkoppel Bonnie en Clyde, verklaarde King tegenover de agenten.

Haar vriend Charles stond met haar telefoon klaar om de foto te nemen. King nam een pose aan waarmee ze het wapen recht op hem richtte. In haar verhoor stelde ze dat haar vinger maar losjes op de trekker zat. Toch leidde dit tot een schot. Of het wapen over een geluidsdemper beschikt, is niet bekend. De vrouw zag hoe haar vriend in elkaar zakte maar zei dat ze dacht dat hij een grapje maakte. Hun twee kinderen waren getuige van het schietincident.

De smartphone van King is nu nader onderzocht. Er zijn beelden gevonden waarin de twee ruziën over beschuldigingen rond ontrouw. Deze filmpjes dateren van een kwartier voor het schietincident en de daaropvolgende noodoproep. Het onderzoek naar de feiten is nog niet afgelopen.



Speurders proberen te achterhalen of King wel de waarheid spreekt. De politie gaat vooralsnog uit van doodslag en niet van moord. De vrouw komt in aanmerking voor een vrijlating op borgtocht, maar zit voorlopig nog in de cel.