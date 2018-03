Vrouw redt leven van stikkende vriend door stanleymes in zijn keel te zetten

Glass twijfelde geen moment en vroeg of de vrienden een scherp mes konden vinden. Ze had ooit gelezen over een zogenoemde tracheotomie, waarbij de luchtpijp van buitenaf wordt opengesneden als normaal ademen niet lukt. Een vriend reikte een stanleymes aan, dat Sarah vlak onder de adamsappel van haar geliefde zette. Millimeter voor millimeter sneed ze zijn keel open.



Uit een hulpmiddelenset voor thuisbevallingen greep Sarah een injectienaald en met de binnenkant hield ze de luchtpijp open. In de bewuste set zat gelukkig ook een zuurstoftank, waarvan Glass het pijpje in de luchtpijp van haar vriend stak. ,,Toen kreeg hij zijn kleur terug'', vertelt ze.



Aangezien Isak even zonder zuurstof had gezeten, vreesden doktoren dat zijn hersenen of organen niet goed meer zouden werken. Hij werd drie dagen lang in coma gehouden en lag ruim een week in het ziekenhuis, maar het lijkt erop dat hij volledig zal herstellen. ,,Alle testuitslagen zijn goed'', zegt hij opgelucht.